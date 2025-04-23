Gaziantep'te ilkokul öğrencisi kaymakam oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te ilkokul öğrencisi kaymakam oldu

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Gaziantep'te ilkokul öğrencisi kaymakam oldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir öğrenci Kaymakam Mehmet Soylu 'yu ziyaret ederek bir günlüğüne kaymakamlık koltuğunu devraldı.

23.04.2025 10:42  Güncelleme: 10:47
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Gaziantep'te ilkokul öğrencisi kaymakam oldu

GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir öğrenci Kaymakam Mehmet Soylu 'yu ziyaret ederek bir günlüğüne kaymakamlık koltuğunu devraldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk İlkokulu Müdürü Süreyya Aslan, 4/C sınıf öğretmeni Fatma Gökşen ve 4. sınıf Öğrencisi Nehir Kahiye İslahiye İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu'yu ziyarette bulundu.

4. sınıf öğrencisi Nehir, yaptığı ziyarette bir süre sohbet ettikten sonra Kaymakamlık koltuğuna geçerek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı arayarak bazı taleplerde bulundu.

Nehir, İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural ile yaptığı telefon görüşmesinde; Depremden dolayı meydana gelen çevre kirliliğinden dolayı temizliğe önem gösterilmesi ve parklarda bulunan aletlerin zarar gördüğünü ve onarılmasını talimatını verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile yaptığı telefon görüşmesinde ise; kavşaklarda ve trafik akışında meydana gelen kazalar ve ışık ihlalleri ile ilgili denetimlerin arttırılması talimatını verdi.

Kaymakam Nehir yaptığı açıklamada; Hepimiz başarılı olmak için çabalıyoruz, bunun farkındayım, kadın erkek demeden çalışmamız çok önemli, kadın kaymakamlarımız, kadın valilerimiz, belediye başkanlarımız da çok çalışıyor, erkek kaymakamlarımız da öyle çalışıyor, yani aralarında bir farklılık görmüyorum hepsi eşit çalışıyor ifadelerini kullandı.

Kaymakam Nehir yaptığı görüşmeler sonrasında kaymakamlık çalışanlarını ziyaret ederek iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Nehir tüm bunların sonrasında mesaisini tamamlayarak makam aracı ile makamı terk etti.

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Kaynak: İHA

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