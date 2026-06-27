Gaziantep\'te Jandarma Atlı Birliği Etkinliği

Gaziantep'te jandarma teşkilatının 187'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma Atlı Birliği, tarihi alanlar, turistik noktalar, park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluştu.

Atlı Jandarma Birliği, Nisan - Temmuz ayları arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeşilvadi Millet Bahçesi, Galle Park, Alleben Göleti, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Rumkale ve Nizip Zeugma Antik Kenti'nde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı Birliği gören çocuklar ve aileleri, atları severek fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP