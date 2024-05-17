Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri 269 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 269 ilkokul öğrencisine çevre bilinci eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, doğayı koruma bilinci ve hayvan haklarına saygı konusunda 269 ilkokul öğrencisine eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık kazanmaları ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları sağlandı.

Eğitimde, HAYDİ uygulaması ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yapılarak vatandaşların telefonlarına HAYDİ programı yüklendi. - GAZİANTEP