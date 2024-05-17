Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 269 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 269 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi

Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri 269 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 269 ilkokul öğrencisine doğayı koruma bilinci ve hayvan haklarına saygı konusunda eğitim verdi. Eğitimde, çevreye atılan katı atıkların zararları ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak çocukların çevre dostu alışkanlıklar kazanmaları ve sıfır atık yaklaşımını benimsemeleri sağlandı. Ayrıca, HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların telefonlarına program yüklendi.

17.05.2024 17:50
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 269 ilkokul öğrencisine çevre bilinci eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, doğayı koruma bilinci ve hayvan haklarına saygı konusunda 269 ilkokul öğrencisine eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık kazanmaları ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları sağlandı.

Eğitimde, HAYDİ uygulaması ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yapılarak vatandaşların telefonlarına HAYDİ programı yüklendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 269 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika
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