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Gaziantep'te kablo hırsızları kamerada - Son Dakika
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Gaziantep'te kablo hırsızları kamerada

Gaziantep\'te kablo hırsızları kamerada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gerçekleştirilen kablo hırsızlığı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından mahalleli, kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi ve emniyet ekiplerinden şüphelilerin bulunmasını istedi.

03.02.2024 22:34  Güncelleme: 22:36
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Gaziantep'te kablo hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı bir vatandaşın cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar Mahallesi Eşref Caddesi'nde sabah 05.00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde caddede bulunan kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalleli mağdur olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli olayın ardından emniyet ekiplerinden vatandaş kamerasına yansıyan iki şüpheli şahsın bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA

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