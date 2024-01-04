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Gaziantep'te KADES uygulamasının farkındalığı artırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te KADES uygulamasının farkındalığı artırıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılında 'Kadın Acil Destek (KADES)' uygulamasının farkındalığının artırılması amacıyla çok sayıda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda 23 bin 633 kadın vatandaşın telefonuna cihaz konum bilgisi açılarak Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları sağlandı. Ayrıca 55 bin 157 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep\'te KADES uygulamasının farkındalığı artırıldı
04.01.2024 - 12:14,
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 2023 yılında "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının farkındalığının artırılması amacıyla çok sayıda bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılında "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının farkındalığının artırılması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik çok sayıda bilgilendirme faaliyeti icra etti. 2023 yılı içerisinde kent genelinde icra edilen faaliyetler sonucunda 23 bin 633 kadın vatandaşın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açılarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesi sağlandı.

İcra edilen faaliyetler kapsamında 55 bin 157 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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