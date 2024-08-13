Gaziantep'te Kadınlar Resim Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadınlar Resim Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Gaziantep\'te Kadınlar Resim Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Özgecan Hanımlar Kültür ve Spor Merkezi'ndeki resim kursuna olan talep giderek artıyor. Kadınlar, kurs sayesinde resim yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor ve zamanlarını verimli geçiriyorlar.

13.08.2024 11:34
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Gaziantep'te sosyal tesislerde açılan resim kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem yeteneklerini keşfediyor hem de zamanı verimli geçiriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Özgecan Hanımlar Kültür ve Spor Merkezi'ndeki resim kursuna olan talep giderek artıyor. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören kurs, sanata meraklı bireylere kapılarını açarak, resim yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kursa katılan başta kadınlar olmak üzere tüm kursiyerler, hiçbir resim bilgisine sahip olmadıklarını ancak kurs sayesinde ustalaştıklarını belirtti.

"Önce korkarak başladım ama sonra çok güzel resimler çizmeye başladım"

Kursa korkarak başladığını söyleyen ama zamanla sevdiğini belirten 56 yaşındaki Jülide Rumevleklioğlu, "Ben bu kursa korkarak başladım. Kapıdan hep bakıyordum ve güzel resimler görüyordum. Fakat kendime bu konuda hiç güvenmiyordum. Korkularımı burada hocamız sayesinde yendim. Hiçbir şekilde resim çizme alt yapım yoktu. Çizebileceğim tek şey çöp adamdı. Fakat burada teknikleri öğrenmeye başladıkça kendime olan güvenim arttı. Şu an profesyonel bir şekilde resim çizdiğim için çok mutluyum. Önceden sadece görüyordum. Bu kurs sayesinde bakmayı öğrendim. Ben resim çizmeyi ilerletmeyi düşünüyorum. Resimle huzur buluyorum. Çizdiğim tabloları ileride satmayı düşünüyorum" dedi.

"Resim yapmak için özel yeteneğe gerek yok"

Resim yapmak için özel yeteneğe gerek olmadığını söyleyen Resim Öğretmeni Fatma Özkaya ise, "Bu kursta sadece resim çizmeyi öğretmiyorum. Resim öğretmekten ziyade insanların hayatına dokunmayı hedefliyorum. Kendilerini ifade edebilme ve onlar için terapi. Resim yapmak için özel yeteneğe gerek yok. Sıfırdan başlayıp kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak ve insanların kendine güvenmelerini sağlamak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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