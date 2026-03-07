Gaziantep'te 'Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun ilgi: Uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
Gaziantep'te 'Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun ilgi: Uzun kuyruklar oluştu

Gaziantep\'te \'Mukaddes Emanetler Sergisi\'ne yoğun ilgi: Uzun kuyruklar oluştu
07.03.2026 11:26  Güncelleme: 11:27
Gaziantep'te Ramazan ayı nedeniyle açılan 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Peygamber Efendimiz'e ait kıymetli emanetlerle dolu. Ziyaretçiler, kutsal emanetleri görmek için uzun kuyruklar oluştururken, sergi büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gaziantep'te, Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyt'e ait birçok kıymetli emanetin yer aldığı "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldığı günden beri büyük bir ilgi gören ve ziyaretçi akınına uğrayan "Mukaddes Emanetler Sergisi"nde yer alan eserleri görmek için vatandaşlar akın akın serginin açıldığı merkeze gelen vatandaşlar, merkez önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide mukaddes emanetleri görmek için vatandaşlar akın ediyor.

Pek çok kıymetli emanetin yer aldığı sergiye yoğun ilgi

Peygamber Efendimize ait Lihyei Saadet (Sakalı Şerif ve Saçı Şerif), Hücrei Saadet'te bulunan kabir örtüsü ve kabir toprağı, hurma lifinden yapılmış yatağı, Kademi Şerif (ayak izi), Gubarı Şerif (kabir toprağı) ve Kisvei Saadet gibi pek çok kıymetli emanetin yer aldığı sergi ilgi görmeye devam ediyor. Uzun kuyrukların oluştuğu sergide duygu dolu anlar yaşandı. Kutsal emanetleri yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

"Her gün buraya geliyorum, kutsal topraklara gitmiş gelmiş gibi oluyoruz"

Günlük yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği ve yarın son bulacak sergiyi gezen vatandaşlar, kendilerini kutsal topraklarda gibi hissettiklerini dile getirdiler. Sergiyi açıldığı günden beri her gün ziyaret ettiğini belirten ziyaretçilerden Menekşe Öztürk, "Rabbim buraya emek sarf edenlerden razı olsun. Sanki kutsal topraklara gitmiş gelmiş gibi oluyoruz. Her gün buraya geliyorum, özlemimi gideriyorum ve sanki Peygamber Efendimizi ziyaret etmiş gibi oluyorum. Çok duygulandım, çok heyecanlandım. 4 günden beri geliyorum. Çok duygulanıyorum. Bu sergi adeta Güneydoğu'nun cenneti oldu. Bu serginin heyecanıyla evden nasıl çıktığımı bilmiyorum" dedi.

"İnsan, sanki Beytullah'taymış gibi kendini asr-ı saadetin o ikliminde buluyor"

Sergiyi gezerken çok duygulandığını belirten İbrahim Çiçek ise, "Gerçekten de insan değişik bir haleti ruhiyeye giriyor. İnsan sanki Beytullah'taymış gibi kendini asr-ı saadetin o ikliminde buluyor. Bütün alanlarda ve kamusal alanlarda bu gibi etkinliklerin yapılması toplumsal maneviyatın da oluşmasına vesile olur. Buna vesile olan kişilerden Allah razı olsun ve bunun devamını bekliyoruz. Gerçekten de Peygamber Efendimizin emanetlerini, asr-ı saadetin o iklimini kalplere nakşetmeleri toplum açısından çok faydalıdır. Toplumumuzun dini değerlerini ve Peygamber Efendimizin tanımasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Maneviyat dolu anlar yaşıyoruz"

Peygamber Efendimize ait saç-ı şerif, sakal-ı şerif, Kabir örtüsü ve Kabe örtüleri gibi kutsal değerleri ve eserleri gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Abdusselam Özdemir de, "Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle açılan sergiyi gördük. Maneviyat dolu anlar yaşıyoruz. Sanki kutsal topraklara gidip oraları görmüş gibi olduk. Bu sergiyi açanlara teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gaziantep, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun ilgi: Uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep'te 'Mukaddes Emanetler Sergisi'ne yoğun ilgi: Uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
