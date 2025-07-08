Gaziantep\'te Nineler Okuma Yazma Öğrenmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Gaziantep'te yaşları 60 ile 85 arasında değişen torun sahibi nineler, yıllar sonra okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuk yaşta zor şartlardan ve imkansızlıklardan dolayı okula gidemedikleri ve okulu yarıda bırakmak zorunda kaldıkları veya hayata erken atıldıkları için okuma yazma bilmeyen torun sahibi nineler, yıllar sonra okuma-yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan okuma-yazma kursuna nineler, büyük bir ilgi gösteriyor.

Yıllarca hayatlarında büyük eksikliğini hissettikleri okuma-yazmayı öğrenmeye başlayan ve ilerleyen yaşlarına rağmen kurstaki eğitimlerini hiç aksatmayan nineler, gösterdikleri gayret ve azim ile okuma-yazma öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor.

Okuma-yazma kursuna katılan, kısa sürede okuma ve yazma öğrenen, artık cadde ve sokak isimlerini okuyabilen, adını ve soyadını yazabilen, tek başına bankaya gidip ATM'den emekli maaşını çekebilen ve toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabilen ninelerin sevinçleri ise görülmeye değer görüntülere neden oluyor.

Ninelerin hayallerini gerçekleştirmek için attıkları bu adım başta aileleri olmak üzere komşularını ve diğer tanıdıklarını duygulandırıyor. Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde keyif dolu vakit geçirdiklerini, okuma-yazma kursunun yanı sıra müzik, resim ve ahşap boyama gibi merkezdeki diğer kurslara da katıldıklarını belirten nineler, kendilerine bu imkanları sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiler.

Merkezin ve kursun en yaşlı kursiyerlerinden 85 yaşındaki Aysel İyikasap başta olmak üzere kursa katılan nineler, yıllardır içlerinde taşıdıkları en büyük özlemin okuma-yazmayı öğrenmek olduğunu dile getirdiler.

"Hepimiz okuma-yazma öğrendik"

Okula devam edemediği için eğitim-öğretim hayatını yarıda kaldığını ve çok az bildiği okuma-yazması ile zorlandığını anlatan 6 çocuk, 12 torun sahibi 85 yaşındaki Aysel İyikasap, "Biz bu merkeze vakit geçirmek için gelirdik. Daha sonra resim ve müzik dersleri gibi derslere katıldık. Şimdi de okuma-yazma kursuna geldim. Okuma yazma birazda olsa biliyordum ama daha da ilerletmek ve kendimi geliştirmek istedim. Burada hepimiz okuma-yazma öğrendik. Bu merkez bizim için çok iyi oldu. Bu merkezi açtığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim" dedi.

"Okuyup da sevgiline mektup mu yazacaksın"

İlkokulu üçüncü sınıfa kadar okuduğunu ve babasının, "okuyup da sevgiline mektup mu yazacaksın" diyerek kendisini okuldan çıkardığını anlatan 68 yaşındaki Ünzile Çolakfakıoğlu da, "Hayat bize çok şeyler öğretti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okula gittim. Babam, 'okuyup da sevgiline mektup mu yazacaksın' dedi ve beni okuldan çıkardı. Fakat ben okuyup doktor veya öğretmen olmayı çok isterdim. Bu hayallerim hep içimde ukde kaldı. Beş çocuk annesi iken ilkokula gidip kaydını yaptım. Ehliyet aldım. Okuma-yazmayı çocuklarla birlikte öğrendim. Okumak benim içimde ukde kaldığı için çocuklarımın hepsini okuttum. Okumanın yaşı yoktur. Okuma-yazmayı bu merkezde öğrendik. Bu merkezdeki herkesten çok memnunuz. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Büyük gözüktüğüm için beni okula göndermemişler"

Ailesi tarafından okula gönderilmediğini ve yıllardır okuma-yazma bilmediği için hep üzüldüğünü belirten 76 yaşındaki Tülay Yalçınkaya da, "Hiç okula gitmemiştim. Ablam ve ağabeyim okula gitti ama ben biraz büyük gözüktüğüm için beni okula göndermemişler. Bu merkeze okuma-yazma öğrenmek için geldim. Adımı soyadımı yazmayı öğrendim. Bankaya gidip aylığımı alabiliyorum. Tek başıma toplu taşıma araçlarını daha rahat kullanıyorum. Kendimi darda koymuyorum" şeklinde konuştu.

"İlk önce alfabeyi öğreniyorlar"

Okuma-yazma eğitimi veren öğretmenlerden Alpaslan Kar ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi bünyesinde yaşlılarımıza okuma-yazma dersi vermekteyim. Yaklaşık beş yıldır bu eğimleri veriyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokol kapsamında okuma-yazma serüvenimiz başladı. Merkezimize gelen yaşlılarımız ilk önce alfabeyi öğrenerek bir yol kat ediyorlar. Daha sonra isim yazmak, kendi hayallerini gerçekleştirmek ve öykü yazmak gibi sırasıyla okuma yazma serüvenine devam etmektedirler" diye konuştu. - GAZİANTEP