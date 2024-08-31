Gaziantep'te Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Gaziantep\'te Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ tarafından yapılan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri olarak hizmet vermeye başladı. Tesiste, evsel ve endüstriyel atıksular etkin bir şekilde arıtılıyor ve ilçenin 2050 yılına kadar atıksuyu temizlenecek.

31.08.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden birisi olan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçenin 2050 yılına kadar atıksuyu temizlenecek.

Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri olan, yapımı GASKİ tarafından tamamlanan tesis, hem evsel hem de endüstriyel atıksuları arıtma özelliği ile ön plana çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde yürütülen çalışmayla yapılan tesis, Nizip ilçesinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemleri entegre ederek etkin bir şekilde çalışıyor.

Modern tekniklerle çalışan tesis, arıtma aşamasında ilçeden gelen atıksuda bulunan katı, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri, azotu ve fosforun temizliğini sağlıyor. Tesis, günlük 30 bin 500 metreküp evsel ve 7 bin metreküp endüstriyel olmak üzere toplamda 37 bin 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesi sahip olarak hizmet veriyor.

Gazi şehrin hızla nüfusu ve sanayisi hızla gelişen Nizip'te 36 dönümlük alanda hizmet veren Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2050 yılına kadar 210 bin eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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