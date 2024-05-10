Gaziantep'te öğretmenler eğitimde şiddeti kınadı - Son Dakika
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Gaziantep'te öğretmenler eğitimde şiddeti kınadı

Gaziantep\'te öğretmenler eğitimde şiddeti kınadı

Gaziantep'te bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, öğretmenler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek eğitimde şiddeti kınayan bir basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, açıklamada, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının gasp edilmesi, eğitimcileri tahkir eden yayınlar ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği gibi faktörlerin şiddet olaylarına zemin hazırladığını belirtti. Avan, her okula güvenlik görevlisi alımı yapılması ve kamera sistemlerinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bütçe tahsis etmesi gerektiğini ifade etti.

10.05.2024 12:42
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Gaziantep'te öğretmenler, İstanbul'da görev yapan okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Çok sayıda öğretmen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek eğitimde şiddeti kınadı.

Öğretmenler adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, "Hem ekonomik ve sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamalar, "eti senin kemiği benim" şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok gerilerde kalması tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. MEB'in bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakarlıktan kaçınmaması çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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