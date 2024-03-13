Gaziantep\'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Gaziantep'te jandarma trafik timleri tarafından özel gereksinimli 40 öğrenciye 'trafik hepimiz için' projesi kapsamında eğitim verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Şahinbey Trafik Parkında özel gereksinimli 40 öğrenciye yönelik "trafik hepimiz için" projesi kapsamında eğitim verdi. Özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitim parkında hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları ile emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verilen öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

Ayrıca eğitim esnasında öğrencilere hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP