Gaziantep'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Gaziantep\'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Şahinbey Trafik Parkında özel gereksinimli 40 öğrenciye yönelik 'trafik hepimiz için' projesi kapsamında eğitim verdi. Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri takma, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca hikaye ve boyama kitabı ile hediyeler dağıtıldı.

13.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Gaziantep'te jandarma trafik timleri tarafından özel gereksinimli 40 öğrenciye 'trafik hepimiz için' projesi kapsamında eğitim verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Şahinbey Trafik Parkında özel gereksinimli 40 öğrenciye yönelik "trafik hepimiz için" projesi kapsamında eğitim verdi. Özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitim parkında hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları ile emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verilen öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

Ayrıca eğitim esnasında öğrencilere hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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