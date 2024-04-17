Gaziantep'te Piknik Sezonu Başladı, Kebap Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Piknik Sezonu Başladı, Kebap Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı

Gaziantep\'te Piknik Sezonu Başladı, Kebap Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Bakırcılar Çarşısı'nda kebaplık şiş yapan usta Mehmet Kurt, işlerin yoğunlaştığını ve her yıl yoğun mesai yaptıklarını belirtti. Şişlerin fiyatları ve çeşitleri hakkında bilgi veren Kurt, teknolojiye direnerek şehrin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

17.04.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Kebap tüketiminin yoğun olduğu şehirde ustalar da yoğun mesaiye başladı.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kebaplık şişi yapan ve satan usta Mehmet Kurt, havaların ısınmasıyla yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırdır mesleğini sürdüren usta, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"Her yıl yoğun mesai yapıyoruz"

Havaların ısınmasıyla işlerin yoğunlaştığını söyleyen Kurt, "Bu mesleğe 16 yaşında başladım ve 50 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl yoğun mesai yapıyoruz. Çünkü şimdi şiş yapmaya başlamazsak yetiştiremeyiz. Biz şimdi şiş yapımına başladık. Şimdi sakin zamanda üretim yapmamız önemli. Kebaplık şişler kendi içinde ayrılıyor. Patlıcan kebaplık şiş, ciğerlik şiş, kuşbaşılık şiş ve kıyma kebaplık şiş. Bu şişlerin ayrı olmasının sebebi ise etlerin kalın veya ince şişte güzel pişmesidir. Şişlerin fiyatı ise şöyle; Patlıcan kebaplık şiş 15 TL, ciğerlik şiş 5 TL, kuşbaşılık şiş 10 TL ve kıyma kebaplık şiş 20 TL" dedi.

"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Teknolojiye direnerek şehrin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Kurt, "Tek başıma çalışıyorum. Her gün 150 - 200 tane şiş yapıyorum. Kendi elimizle emekle yapıyoruz şişleri. Teknolojiye direniyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Piknik Sezonu Başladı, Kebap Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Piknik Sezonu Başladı, Kebap Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement