Gaziantep'te Polis Olma Hayali Kuran Küçük Kız Bir Gün Polis Üniformasıyla Görev Yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te Polis Olma Hayali Kuran Küçük Kız Bir Gün Polis Üniformasıyla Görev Yaptı

Gaziantep\'te Polis Olma Hayali Kuran Küçük Kız Bir Gün Polis Üniformasıyla Görev Yaptı

Gaziantep'te trafik polisi olma hayali kuran Ada İnce, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde bir günlük mesai yaptı. Minik Ada, polis üniforması giyerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte devriye attı. Ekipler, Ada İnce'ye unutulmaz bir gün yaşattı.

01.03.2024 09:54
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Gaziantep'te polis olma hayali kuran küçük kız, üniforma giydirilerek trafik şube müdürlüğünde ekiplerle birlikte görev yaptı.

Gaziantep'te trafik polisi olma hayali kuran Ada İnce, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ağırlandı. Minik Ada, hayalini kurduğu polis üniformasını da giyerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile devriye atarak bir günlük mesai yaptı.

Hayaline kavuşan Ada İnce'ye ekiplerce unutulmaz bir gün yaşatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Polis Olma Hayali Kuran Küçük Kız Bir Gün Polis Üniformasıyla Görev Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Polis Olma Hayali Kuran Küçük Kız Bir Gün Polis Üniformasıyla Görev Yaptı - Son Dakika
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