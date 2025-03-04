Gaziantep\'te Ramazan\'da Mukabele Geleneği Yaşatılıyor

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Gaziantep'te Ramazan ayında camilerde karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de camiler ve Kur'an kursları mukabele halkalarıyla doldu. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ve Hazreti Cebrail'in (aleyhisselam) Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği Gaziantep'teki camilerde de sürdürülüyor. Başta Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii olmak üzere kentteki pek çok cami ve Kur'an kurslarında mukabele geleneği yaşatılıyor.

Akşam ve yatsı namazının dışındaki vakitlerde eda edilen namazların ardından başlayan mukabele halkalarına yoğun şekilde katılan vatandaşlar, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinin huzurunu yaşıyor. Camilerde imamlar ve hafızlar Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okurken, mukabeleye katılanlar ise okunan ayetleri takip ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilenler okunan ayetleri yüzünden takip ederken, okumasını bilmeyenler ise huşu içerisinde oturup dinliyor. Din görevlilerinin yanında hafızlık eğitimi alan öğrencileri de Kur'an okuyarak halkaya katılıyor.

Kentteki Salmanı Farisi Camii'nde de hatim yapmak isteyen vatandaşlar namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor. Camii İmam Hatibi Bülent Kaplan, "Ramazan ayı İslam alemi için önemli bir fırsattır. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir aydır. Allah, aylar içerisinde bu aya ayrı bir özellik ve önem vermiştir. Müslümanları da affetmek için bir fırsat doğmuştur ve Müslümanlar bunu iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile Cebrail aleyhisselam Ramazan ayı geldiği zaman karşılıklı Kur'an'ı Kerim'i okurlarmış. Biz de camimizde cemaatimizle birlikte hem sabah namazında hem ikindi namazında aynı görevi ifa ediyoruz. Ayrıca bayanlar da kendi aralarında cüz okumaktadır. Buradaki amaç Allah ile bağı koparmamaktır. İnsanların hidayeti ve kurtuluşu için gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim ile Müslümanların haşir neşir olması lazım. Sadece lafzen okumamız değil, Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajlara da kulak vermemiz lazım. Çünkü Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve dayanışma ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda bir eğitim ayıdır. Çocuklarımızı teravih namazına getirelim. Çocuklarımıza medeniyetimize ve inancımıza alıştıralım. Çocuklarımızı camilerden uzak tutmayalım. Eşimizle, kızımızla ve oğlumuzla hep birlikte coşkuyla Ramazan ayından faydalanmaya gayret gösterelim" dedi.

Yaklaşık 45 dakika süren cüzün okunmasıyla o günkü mukabele sona ererken vatandaşlar, asırlardır süren mukabele geleneğine katılarak mübarek Ramazan ayından en güzel şekilde istifade etmeye çalıştıklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP