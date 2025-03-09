Gaziantep'te Ramazan Sokağı Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika
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Gaziantep'te Ramazan Sokağı Etkinlikleriyle Dolu

Gaziantep\'te Ramazan Sokağı Etkinlikleriyle Dolu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Festivaller Park'ındaki Ramazan Sokağı, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle zenginleşiyor. Katılımcılar, Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikleri ilgiyle takip ediyor.

09.03.2025 15:37  Güncelleme: 15:40
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Festivaller Park'ına kurduğu Ramazan Sokağı etkinliklerle dolup taşarken 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel düzenlenen konserler ve söyleşiler ise renk katıyor.

Ramazan ayı boyunca her yaşa hitap eden etkinliklerin yer aldığı Festivaller Park'ında ilk hafta da çeşitli konserler ve söyleşiler katılımcılar tarafından beğenildi. Müzik programları, palyaço gösterimi, Hacivat- Karagöz gösterimi gibi etkinliklerin yanı sıra Ramazan ayının ilk günü Grup Serencan konseri, bir sonraki gün Abdullah Yıldız "Oruç Özgürlüktür" söyleşisiyle gazi şehirlilerle bir araya geldi.

Söyleşisinde bir çok nasihatte bulunan ve hikayeler anlatan Yıldız, "Sadece midemizle değil gözlerimizle, elimizle, parmaklarımızla da oruç tutalım. Zarar verecek şeylerden uzak duralım. Kur'an-ı Kerim'in mealini de okuyalım" dedi.

Her güne fark bir etkinliğin yer aldığı alanda Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir'in "İkinci Doğum" söyleşisiyle bir araya geldi. Aydemir, katılımcılara birinci doğum ile dünyaya bir sürü insan gelip gitmesini sorgulatırken ikinci doğum hakkında ise "Yaradılış dışarıdan aldığı bilgilerle çalışıyor. Çalıştıkça da kişiden kişiye düşünce üretiyor. Ölümü farkettiği anda da neden yaşıyoruz sorguluyor insanlar. Birinci doğumu herkes yaşıyor ama ikinci doğumu kendisini ve etrafındaki bu kabuğu, hayatın bu yalan dünyasını kırıp bu şekilde ikinci doğumu yaşayan insanların sayısı çok az" diye konuştu.

Programlar, Prof. Dr. Yasin Pişgin'in "Mevla Bize Ne Söyler?" söyleşisiyle devam etti. Pişgin, söyleşisinde, kalbe açılan üç kanalın olduğunu ve Kur'an'ın bu üç kanaldan da kalbe nüfuz ve nüzul ettiğini belirtti. Pişgin konuya ilişkin "Kur'an'ı tilavet etmek, Kur'an'ın ayetleri üzerinde düşünmek ve Kur'an'ın gereği ile amel etmek kalbe açılan kanallardır. Dolayısıyla ne kadar çok okursak, ne kadar çok düşünürsek ve gereğiyle ne kadar çok amel edersek Kur'an, kalbimizde o kadar güçlü ve kalıcı bir yer tutar ve bizi Allah'ın rızasına ulaştırır" diye konuştu.

Ramazan etkinlikleri kapsamında diğer günlerde ise birçok isim Gazi şehirlilerle bir araya gelerek Ramazan ayını renklendirmeye devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Ramazan Sokağı Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika

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