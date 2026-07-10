Gaziantep\'te Sıcaklar Su Kanallarına Akın Ettiriyor

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için su kanallarına yöneldi.

Gaziantep'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Yavuzeli ilçesinde bulunan su kanalları özellikle çocukların ve gençlerin serinleme alanı oldu. Kanalda yüzerek serinlemek isteyen gençler son zamanlarda artan boğulma vakalarına aldırış etmeden kanala atladı. Yetkililer ise su kanallarında yüzmenin ve serinlemenin hayati tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Serinlemek için güvenli ve kontrollü alanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Sıcaktan bunaldık ve serin suya girdik"

Suya giren bir vatandaş, "Gaziantep'te artan sıcaklardan bunaldık ve çocuklarımla birlikte buraya gelerek serin suya girdik. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Sıcak havaya aldanmayın" diye konuştu. - GAZİANTEP