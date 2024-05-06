Gaziantep\'te tramvaya yıldırım düştü

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibariyle Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar Paşa'ya kadar yapılabilmekte olup o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP