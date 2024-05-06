Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü

Gaziantep\'te tramvaya yıldırım düştü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine yıldırım düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yağışlar nedeniyle tramvay hattında yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvay kullanılamaz hale gelirken, Gaziray hattında da kısa süreli bir aksama yaşandı. Gaziray hattı şu anda tamamen açık durumda. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar Paşa'ya kadar yapılabilmekte olup, Gar durağına otobüslerle aktarma yapılmaktadır.

06.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibariyle Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar Paşa'ya kadar yapılabilmekte olup o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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