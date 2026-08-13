Gaziantep'te Turizm Umudu - Son Dakika
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Gaziantep'te Turizm Umudu

Gaziantep\'te Turizm Umudu
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Terörsüz Türkiye süreciyle Gaziantep ve çevresindeki turistik bölgelerde turizm bekleniyor.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında huzur ve güven ortamı sağlanmasıyla birlikte Gaziantep ve bölge esnafları turizmde hareketlilik bekliyor.

Bölgede geçmiş dönemlerde güvenlik endişeleri nedeniyle ziyaret edilmekte tereddüt edilen tarihi alanlar, yaylalar, kanyonlar ve doğal güzelliklerin daha fazla turist tarafından keşfedilmesi bekleniyor. Gastronomi, tarihi yapılar ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Gaziantep ve bölge esnafları, ekonomi için umutlandı. Esnaflar, geçmişte terör bölgesi olduğu düşüncesiyle gelinmeyen ve ziyaret edilmeyen turistik bölgelerin huzur ortamı oluşmasıyla birlikte hareketleneceğini söyledi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinden ötürü turistlerin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine akın edeceğini ifade eden esnaflar, bu durumun ise hem Gaziantep ekonomisine hem de turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"Süreçten dolayı esnaflarımız da mutlu oluyor"

Terörsüz Türkiye süreci için verilen mücadeleyi desteklediklerini söyleyen Ahmet Şenci, sürecin turizme katkısının da olacağını söyleyerek, "Şu anki 'Terörsüz Türkiye' olması için verilen mücadeleyi gerçekten çok iyi destekliyoruz. Gaziantep Güneydoğu bölgesinde bulunan bir il. Gaziantep'te Şanlıurfa, Diyarbakır gibi daha önceden korkulan bir şehir olduğu için vatandaşlar gelmeye çekiniyordu. Şu anda 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğu için batı illerinden gelen misafirlerimiz daha rahat gezebiliyor. Daha rahat alışverişlerini yapabiliyor. Bu konu hakkında mesela esnaflarımız da mutlu oluyor. Alışverişlerine rahatça gelip gidebiliyorlar. Tabii ki bize de faydası var. Dolayısıyla bütün esnaflar da mutlu oluyor" dedi.

"Türkiye için bu süreç gerçekten çok önemli bir süreç"

'Terörsüz Türkiye' sürecinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bulunan turizm ve esnafları olumlu etkileyeceğini aktaran Fikret Yılmaz, "Aslında geç kalınan bir süreçtir bu. Daha önce çıkması gereken bir süreç. Ama yine de çıkması Türkiye açısından çok güzel oldu. Türk ve Kürt halkı için, herkes için iyi bir süreçtir. Bu sürecin devamının gelmesi daha iyi olur. Biz çok umutluyuz. Bizi çok yani olumlu etkiler, bizim de işlerimiz iyi açılır. Batı tarafından, Ege tarafından gelen turistlere Güneydoğu deyince akıllarına terör geliyor. Millet korkuyor bu tarafa gelmek istemiyordu. Aslında terörle hiçbir alakası yok. Sonradan gelip gören tüm herkes hayran kalıyor. Gelen keşke daha 15-20 sene önce gelip buraları görmüş olsaydım diyor. Türkiye için bu süreç gerçekten çok önemli bir süreç" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Turizm Umudu - Son Dakika

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