Gaziantep\'te Yabancı Öğrencilerden El Yapımı Çanta Tasarımı Atölyesi

Gaziantep'te üniversite okuyan yabancı öğrenciler, el emeğiyle kendi çanta tasarımlarını oluşturdu.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi, kültürel kaynaşmayı ve sanatsal üretimi destekleyen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bostancı Mektebi sorumlusu Yeter Akmeşe'nin öncülüğünde gerçekleştirilen workshop etkinliğinde, yabancı uyruklu üniversite öğrencileri kendi çanta tasarımlarını oluşturdu. Sanatla iç içe geçen bu anlamlı buluşma, hem öğrenciler arasında kültürel etkileşimi artırdı hem de oluşturucu çalışmalara zemin hazırladı. Şahinbey Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

"Çantaların üzerine şekiller vererek tasarım oluşturuyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Yeter Akmeşe, "Yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte workshop yapıyoruz. Çantaların üzerine şekiller vererek tasarım oluşturuyoruz. Çantalarımızı öğrencilerimize daha önceden hazırladık. Kendi kursiyerlerimizin yardımlarıyla dikildi. Malzemeleri Şahinbey Belediyesi'nden temin ettik. Öğrenciler kendi tasarımlarını kendi istedikleri renklerle yapıyor" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik"

Etkinliğe katılan Somalili öğrenci İkram Bulda ise "Buraya workshop yapmak için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Kendi tasarımızla çanta yapıyoruz. Bu etkinlik için hocalarımıza ve Şahinbey Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. - GAZİANTEP