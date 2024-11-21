Gaziantep’te Yağışlar Su Kaynaklarını Güçlendiriyor

Yerel

Gaziantep, 4 gündür aralıksız devam eden yağışlarla bereketli günler geçiriyor. Metrekare başına düşen 70 kilogram yağış, şehirde herhangi bir sel, su baskını ya da taşkına neden olmazken, su kaynaklarına önemli ölçüde katkı sağladı.

Yağışlarla birlikte Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı 31 milyon metreküpe ulaşırken, Düzbağ Regülatörü'nde de kayda değer bir artış kaydedildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, yağışların içme suyu rezervlerini güçlendirdiğini ve önümüzdeki süreçte herhangi bir su sıkıntısı beklenmediğini açıkladı.

Sönmezler, şu ana kadar kent genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtirken, muhtemel sorunlara karşı ekiplerin 7/24 sahada teyakkuzda olduğunu ifade etti. Öte yandan, yağışlar şehrin tarımsal faaliyetlerine de olumlu yansıdı. Özellikle kırsal kesimde toprak, uzun süredir beklenen yağışlarla suya doyarken, çiftçiler kış aylarına umutla girdi.

Gaziantep, yağmurun getirdiği bereketle hem tarımda hem de su kaynaklarında rahat bir nefes aldı. Yağışların devam etmesi durumunda, su rezervlerindeki artışın sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP