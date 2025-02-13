Gaziantep'te Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Gaziantep\'te Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini azaltmak amacıyla yapıların güvenliğini denetliyor. Son 10 yılda 29 bin tesis denetlenirken, 300 bin vatandaşa yangın güvenliği eğitimi verildi. 20 günde 3 bin 165 iş yeri denetlendi.

13.02.2025 15:09  Güncelleme: 15:11
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), her türlü yapı, bina, konaklama tesisi ve işletmenin yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor ve yangın risklerini en aza indirmeyi hedefliyor.

GBB İtfaiye Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yapıların alması gereken güvenlik önlemlerine yönelik titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda eğlence yerleri, umuma açık istirahat alanları, oteller, konaklama tesisleri ve yurtlarda; yangın merdivenleri, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, algılama ve uyarı sistemleri ile yapı elemanlarının ve malzemelerin yangına dayanım süreleri gibi kriterler kontrol ediliyor.

GBB İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, vatandaşların acil durumlarda güvenliğini sağlamak için şehir genelinde aralıksız çalıştıklarını belirtti. Acil durum müdahalelerinin yanı sıra eğitim ve denetim hizmetleri verdiklerini de vurguladı.

Son 10 yılda 29 bin tesis denetlendi, 300 bin vatandaş eğitim aldı

Dr. Yılmaz, Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı olarak son 10 yılda yaklaşık 29 bin tesisin denetimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu tesisler arasında fabrikalar, iş yerleri, eğlence mekanları ve yurtların yer aldığını belirtti. Dr. Yılmaz, "Bu, güvenli ve dirençli şehir olmanın bir diğer boyutu" dedi.

Ayrıca trafik kazaları, yangınlar, arama kurtarma operasyonları ve diğer acil durumlarla ilgili vatandaşları bilinçlendirdiklerini söyleyen Dr. Yılmaz, "Son 10 yılda 300 bine yakın vatandaşımıza eğitim verdik. Böylece acil durumlarda, ekipler olay yerine ulaşana kadar vatandaşlarımız daha bilinçli davranışlar sergileyebiliyor" şeklinde konuştu.

20 günde 3 bin 165 iş yeri denetlendi

GBB Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım ise kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasında yangın tedbirlerinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. Şehir genelinde yürütülen denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangın riskine karşı toplu taşıma araçları, umuma açık istirahat alanları ve eğlence yerleri gibi birçok işletmenin denetlendiğini belirten Yalım, "Yaklaşık 20 gün içinde 3 bin 165 iş yerine ekiplerimizle denetim yaptık. Amacımız, herhangi bir tehlike yaşanmadan gerekli önlemleri almaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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