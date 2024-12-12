Gaziantep’teki Çocuklara Kötü Muamele İddiası Reddedildi - Son Dakika
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Gaziantep’teki Çocuklara Kötü Muamele İddiası Reddedildi

Gaziantep’teki Çocuklara Kötü Muamele İddiası Reddedildi

Aile Bakanlığı, Gaziantep'teki çocukların yaralarının kötü muamele sonucu oluşmadığını açıkladı.

12.12.2024 14:14
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin, adli tıp muayene raporuna göre oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığının ortaya çıktığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin adli tıp raporunu paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Gelinen son noktada çocukların adli tıp muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır. Bakanlığımızca 23 Kasım'da yapılan basın açıklamasında belirttiğimiz üzere Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmiş, çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. İlk tetkiklerde dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Gelinen son noktada çocukların adli tıp muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek neticelendirilmiştir. Bakanlık olarak her iddiayı titizlikle inceleyerek, çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep’teki Çocuklara Kötü Muamele İddiası Reddedildi - Son Dakika

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