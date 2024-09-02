Gaziantep\'teki Roma dönemine ait tarihi çeşmeler restore edilmeyi bekliyor

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Gaziantep'in Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi çeşmeler, tamamen yok olmadan kurtarılmayı bekliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi çeşmeler, yetkilikler tarafından onarılmayı bekliyor. Arabanlı vatandaşlar, Araban Belediyesi ve yetkililerden tarih turizminde etkili olan çeşmelerin yeninden restore edilmesini istedi. Vatandaşlar, ayrıca Roma dönemine ait 5 adet tarihi çeşmenin bölge turizmini de canlandıracağını belirtti. - GAZİANTEP