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Gaziantep'ten 2025 Ekonomik Beklentiler

Gaziantep\'ten 2025 Ekonomik Beklentiler

GTB Başkanı Akıncı, 2025 yılı için enflasyonla mücadele ve KOBİ'lerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

30.12.2024 14:57
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2024 yılının küresel ekonomik zorluklar ve belirsizliklerle şekillenen zorlu bir yıl olarak geride kaldığını belirterek, iş dünyasının 2025 yılına ilişkin beklentilerini ve öncelikli hedeflerini paylaştı.

2025 yılında enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, finansmana erişim ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinin ise iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. 2025 yılına girerken, Türkiye'nin ekonomik geleceği için bir dizi stratejik adımın atılması gerektiğine vurgu yapan Akıncı, "Özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması, yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına entegrasyonu ve Ar-Ge yatırımlarının artırılması, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Devlet destekli teşvikler ve vergi düzenlemeleriyle bu süreçlerin hızlandırılması, KOBİ'lerin gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

2025 yılı için en büyük beklentilerinin ekonomik ortamda daha fazla istikrar sağlanması ve enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi olduğunu kaydeden Akıncı, "Enflasyon oranlarının kontrol altına alınması, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Ayrıca, işletmelerin büyümesini ve yeni istihdam alanları oluşturmasını destekleyecek finansal bir ortamın oluşturulması, ülkemizin geleceği için kritik önem taşımakta" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde tarımda verimliliği artırmaya yönelik yeni teknolojiler ve dijital çözümlerin üreticilerin daha etkin ve verimli çalışabilmesine imkan tanıyacağına işaret eden Akıncı, "İklim değişikliği ile mücadele, tarım sektörünün geleceği için hayati önem taşımakta. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması hem doğal kaynakları korumak hem de üretimin devamlılığını sağlamak açısında bu yılda atılacak önemli adımlar olarak ön plana çıkmakta" ifadelerine yer verdi.

GTB'nin üyelerine ve kent ekonomisine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Akıncı, "Bu yıl içerisinde üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ticaretin hızını artırmak ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdik ve düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve toplantılarla iş dünyasının karşılaştığı zorlukları aşmalarına yönelik karar vericilere üyelerimizin beklentilerini yansıtan raporlar sunduk" şeklinde konuştu.

2025 yılının toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir dayanışma yılı olması temennisinde bulunan Akıncı, "Rasyonel, sürdürülebilir ekonomik politikaların uygulanması, tüm sektörlerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. İş dünyası olarak, bu süreçte güçlü bir iş birliği ile karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebileceğimize olan inancımızı yenilemek istiyorum. Yeni yılın, üyelerimize, tüm iş dünyası temsilcilerimize, üreticilerimize ve Gaziantep halkına sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'ten 2025 Ekonomik Beklentiler - Son Dakika

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