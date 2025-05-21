Gaziantep\'ten Yeni Evlenen Çiftlere Özel Destek Projeleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 2025 Aile Yılı kapsamında hizmete aldığı projeleri, aile kurumunu desteklemeye yönelik büyük fırsatlar sunuyor.

Bu kapsamda yeni evlenen çiftlere 40 bin TL nakdi destek, çeyiz yardımı ve toplu nikah töreniyle birçok kolaylık sağlanıyor. Evlilik yolunda sağlam adımlarla ilerlemek isteyen çiftler için bu destek programları, maddi destekten rehberlik hizmetine kadar kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Çiftler, başvuru şartları ve detaylar için Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması veya gaziantepailem.com adresini ziyaret edebilir.

40 bin TL nakdi destek

Yeni evlenen çiftlere 40 bin TL nakdi destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için çiftlerin Gaziantep Aile Akademisi'nin Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılmış olması ve belirli kriterleri sağlaması gerekiyor.

Çeyiz desteği

"Yuva Kurmak Sizden, Destek Bizden" anlayışıyla, yeni evli çiftlere ev eşyası yardımı yapılıyor. Çiftlere buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya küçük ev aletleri setinden biri hediye ediliyor.

Toplu nikah töreni

Toplu nikah törenleriyle çiftlere unutulmaz bir gün yaşatılıyor. Gelinlik, damatlık, kuaför hizmeti ve sürpriz hediyeler ücretsiz sunuluyor. - GAZİANTEP