Yerel

Gaziantep Üniversitesi'nde yeni kütüphane binasının temeli atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesinin yeni kütüphane binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projeye ve üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ı tebrik etti.

GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aksoy tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın uzun süredir bu kütüphaneye verdiği önemden ve üniversiteye vereceği katkılardan haberdarım. Bu anlamda kıymetli Rektörümü ve ekibini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Üniversitenin ve şehrin önde gelen yatırımlarından biri"

Yapılacak kütüphanenin sadece üniversitenin değil, aynı zamanda şehrin de önde gelen yatırımlarından biri olduğunu söyleyen Vali Çeber, "Yapılacak olan kütüphane üniversitemizde ciddi bir alanı dolduracak ve çok önemli hizmetler verecek.56 bin öğrencinin büyük bir eksikliğini giderecek. Sadece kitap ve klasik kütüphane hizmetinin dışında özel çalışma alanlarından sosyalleşme alanlarına kadar birçok bölümde hizmet vereceğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Üniversitesinin şehrin önemli dinamiklerinden ve değişkenlerinden biri olduğunu belirten Vali Çeber, Gaziantep Üniversitesinin şehre önemli kazanımları olduğunu dile getirdi. Çeber, "Sürekli üniversitemizle iç içe çalışıyor olmak bizi mutlu ediyor. Üniversitemiz şehre önemli katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Bizim akademik anlamda ana itici gücümüz, motor gücümüz, ana değişkenimiz üniversitemiz ve üniversitemizin gelişmesi için de sizlerle beraber biz de elimizden geleni sürekli yapacağız. Allah'ın izniyle 2 sene sonra Mayıs ayında hep beraber daha da geniş katılımla, öğrencilerimizle beraber açılışını da yaparız" şeklinde konuştu.

"56 bin öğrenciye hizmet verecek"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, gerçekleştirilen kütüphane temel atma töreninde üniversiteye ve kente kütüphane kazandırdıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özaydın, üniversitenin mevcut durumu hakkında bilgi vererek, " Yeni akademik dönem ile birlikte yaklaşık 56 bin öğrencimiz olacak. Bu kütüphane 56 bin öğrenciye hizmet edecek. 20 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 32 araştırma merkezine sahip olduğumuzu düşündüğümüzde yeni yapacağımız kütüphanenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, kütüphane projesini, GAÜN'ün öğrenci sayısının artmasıyla mevcut kütüphane imkanlarının yetersiz kaldığını göz önüne alarak başlattıklarını söyledi.

Yeni kütüphane binasının, çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odaları gibi çeşitli imkanlar sunacağını belirten Prof. Dr. Özaydın, "Bir üniversitenin üniversite olabilmesi için üç şey lazım; birincisi hoca, hocamız var. İkincisi öğrenci, öğrencimiz de var. Üçüncüsü de kitap yani kütüphane, bu eksikti. Bugün valimizin öncülüğünde temelini atıyoruz. Kütüphanemizin yaklaşık 780 milyonluk bir sözleşme bedeli var. 720 günde bitecek. Bodrum katıyla birlikte 18 bin 700 metrekare olacak. Peyzaj alanı da 15 bin metrekare. Kütüphanemizin açılışına katıldıkları için Valimize, Belediye Başkan Yardımcımıza, Müftümüze ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra, Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından yapılan duanın ardından temel atma işlemi gerçekleştirildi.

GAÜN kampüsünde yapılacak yeni kütüphane binası, 18 bin 700 metrekarelik alana sahip olup Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek. Yeni kütüphane binası, çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odaları gibi çeşitli imkanlar sunacak. Ayrıca, öğrencilere 24 saat boyunca kullanım imkanı sağlayacak olan kütüphane, sadece bilgiye erişim sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal etkileşim ve kültürel etkinlikler için de bir merkez olacak. Yeni kütüphane binasının yapımının planlanan süre içinde tamamlanarak GAÜN öğrenci ve akademisyenlerine hizmete sunulması bekleniyor.