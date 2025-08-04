Gaziantep Üniversitesi'nden Çocuklara Unutulmaz Gün - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi'nden Çocuklara Unutulmaz Gün

Gaziantep Üniversitesi\'nden Çocuklara Unutulmaz Gün
04.08.2025 14:13
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, dezavantajlı çocukları kampüsünde ağırladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları kampüsünde misafir ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, kentteki dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir etkinliğe imza attı. Üniversite, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları, kampüsünde misafir ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinliğe, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Feridun Bilgin, Prof. Dr. Metin Bedir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı İbrahim Halil Türkbeyler ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Program kapsamında çocuklar halk sağlığı uzmanı doktor tarafından genel sağlık muayenesinden geçirildi. Yapılan kontrollerde çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlanması için gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Eğitim, sağlık ve sosyal destek iş birliği

Üniversite yönetimi ve akademisyenler, etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onların eğitim, sağlık ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak projeleri masaya yatırdı. Özellikle üniversitenin sahip olduğu akademik imkanların, bu çocukların geleceğine nasıl entegre edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Sürdürülebilir projeler yolda"

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı açıklamada, "Üniversite olarak sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, toplumsal sorumluluk projeleriyle de Gaziantep'in gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bugün burada ağırladığımız çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Demir, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların hayatına dokunacaklarını belirtti. Özellikle mentorluk programları, eğitim bursları ve psiko-sosyal destek çalışmalarının önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Çocuk Evleri Sitesi yetkilileri ise üniversiteye gösterdikleri duyarlılık ve misafirperverlik için teşekkür ederek, bu tür iş birliklerinin çocukların topluma kazandırılmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Kampüs turu atan, üniversite laboratuvarlarını ve kütüphanelerini gezen çocuklar, bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün geçirmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik sonunda kendilerine hediye paketleri verilen çocuklar, üniversite yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu bir şekilde ayrıldı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bu anlamlı projesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Üniversitesi'nden Çocuklara Unutulmaz Gün - Son Dakika

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