Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Festivali Başladı

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Festivali Başladı

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 12. tiyatro festivali başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin oyunlarının sahneleneceği festival, 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde ayrıca üniversitenin Rock Topluluğu da konserler verecek.

24.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen tiyatro festivali sanatseverlere perdelerini açtı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden katılan öğrenci topluluklarının yer aldığı tiyatro festivalinde, 22-26 Nisan tarihleri arasında GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde toplam 7 oyun sahnelenecek.

GÜTOT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, üniversite olarak gelenekselleşen tiyatro festivallerinden bu yıl 12.sini düzenledikleri için heyecanlı olduklarını belirtti. Prof. Dr. Sönmez, "Şenlik havasında geçecek festivalimiz GAÜN ve diğer üniversitelerimizdeki tiyatro topluluklarını bir araya getirerek izleyenlere zengin bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor. Festival kapsamında birbirinden değerli oyunlar sahnelenecek. Üniversitemizin Rock Ropluluğu da AKS önünde yapacağı konserler ile festivalimize renk katacak. Sanatsal etkinliklerle üniversitemizin öğrencilerinin festival coşkusunu hissetmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

12'nci Tiyatro Festivali'nde Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Oda Tiyatrosu, Akdeniz Üniversitesi Sanatlar Topluluğu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bizbize Tiyatro Topluluğu, Siirt Üniversitesi Drama Topluluğu tiyatro oyunlarıyla yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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