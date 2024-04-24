Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Festivali Başladı

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Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen tiyatro festivali sanatseverlere perdelerini açtı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden katılan öğrenci topluluklarının yer aldığı tiyatro festivalinde, 22-26 Nisan tarihleri arasında GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde toplam 7 oyun sahnelenecek.

GÜTOT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, üniversite olarak gelenekselleşen tiyatro festivallerinden bu yıl 12.sini düzenledikleri için heyecanlı olduklarını belirtti. Prof. Dr. Sönmez, "Şenlik havasında geçecek festivalimiz GAÜN ve diğer üniversitelerimizdeki tiyatro topluluklarını bir araya getirerek izleyenlere zengin bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor. Festival kapsamında birbirinden değerli oyunlar sahnelenecek. Üniversitemizin Rock Ropluluğu da AKS önünde yapacağı konserler ile festivalimize renk katacak. Sanatsal etkinliklerle üniversitemizin öğrencilerinin festival coşkusunu hissetmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

12'nci Tiyatro Festivali'nde Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Oda Tiyatrosu, Akdeniz Üniversitesi Sanatlar Topluluğu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bizbize Tiyatro Topluluğu, Siirt Üniversitesi Drama Topluluğu tiyatro oyunlarıyla yer alıyor. - GAZİANTEP