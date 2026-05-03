Gaziantep Valiliği, Yoğun Yağış Nedeniyle Dere Yataklarından Uzak Durulmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Valiliği, Yoğun Yağış Nedeniyle Dere Yataklarından Uzak Durulmasını İstedi

03.05.2026 17:28  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su akışının yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarırken, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi’nde yer yer su taşkınları meydana geldiğini bildirdi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su akışının yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarırken, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi'nde yer yer su taşkınları meydana geldiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir."

Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve diğer ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Valiliği, Yoğun Yağış Nedeniyle Dere Yataklarından Uzak Durulmasını İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

18:24
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 18:41:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Valiliği, Yoğun Yağış Nedeniyle Dere Yataklarından Uzak Durulmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.