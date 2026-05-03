Gaziantep Valiliği, Yoğun Yağış Nedeniyle Dere Yataklarından Uzak Durulmasını İstedi

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, vatandaşları dere yatakları ve su akışının yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarırken, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi'nde yer yer su taşkınları meydana geldiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir."

Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve diğer ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir."