Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba\'yı ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Çeber, hastane yönetimi ve başhekimler ile birlikte öğle yemeği yedi ve ardından hastanenin mevcut durumunu ve gelecek planları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sırasında Vali Çeber, Hayrullah Kubba'nın liderliğini ve başarılarını takdir ederek, 'Bu toplantıda hastanemizin hedefleri ve gelişim planları hakkında görüş alışverişinde bulunma şansını yakaladık. Hayrullah Kubba için yapılan ziyaret, ortak hedeflere ulaşma konusunda motivasyon artırdı' dedi.

16.04.2024 09:40
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Çeber, hastane yönetimi ve başhekimler ile birlikte öğle yemeği yedi ve ardından hastanenin mevcut durumunu ve gelecek planları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sırasında Vali Çeber, Hayrullah Kubba'nın liderliğini ve başarılarını takdir ederek, "Bu toplantıda hastanemizin hedefleri ve gelişim planları hakkında görüş alışverişinde bulunma şansını yakaladık. Hayrullah Kubba için yapılan ziyaret, ortak hedeflere ulaşma konusunda motivasyon artırdı" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'yı ziyaret etti - Son Dakika
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