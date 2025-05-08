Gaziantep ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolünü İmzaladı - Son Dakika
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Gaziantep ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolünü İmzaladı

Gaziantep ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolünü İmzaladı

Gaziantep ve Semerkand, tarihi İpek Yolu'nun iki kadim şehri olarak kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında iş birliğini teşvik edecek, iki şehir arasındaki dostluğu güçlendirecek.

08.05.2025 16:19  Güncelleme: 16:20
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Tarihi İpek Yolu'nun iki kadim şehri Gaziantep ile Semerkant, güçlü iş birliği için ilk adımı atarak kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın riyasetinde imzalanan kardeş şehir protokolü tarih, kültür, gastronomi, turizm, eğitim, akıllı şehir uygulamaları ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda önemli iş birlikleri gerçekleştirilecek, karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlayacak.

Kardeş şehir protokolüyle iki kentin ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralanırken, aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanmasına da vesile olması hedefleniyor.

Protokol, iki şehir arasındaki ilişkilerin dostluk ve iş birliğine katkı sunacak

Kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir köprü vazifesi görecek olan protokolde yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Gaziantep - Semerkant kardeşliğine şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokolün iki şehir arasındaki ilişkilerin ötesinde Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve iş birliğine de katkı sunacağına inandığını belirtti.

"Kardeş ve kadim dost Semerkant'ta olmaktan mutluyuz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, Semerkant'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Gaziantep'in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini üst düzey katılımcılarla paylaşıyoruz. İki şehir arasında kurulacak iş birliklerinden büyük heyecan duyuyoruz. Semerkant yetkililerini Gaziantep'te düzenlenecek Gastronomi Festivali'ne davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Şahin şehrin dünya ölçeğindeki unvanlarına ve ticaret sanayi alanında sahip olduğu cazibeye dikkat çekerek bu yılki düzenlenecek gastronomi festivalinde "Özbek Pilavı Yarışması" planladıklarını aktardı.

Özbekistan tarihi şehri Semerkant'ta düzenlenen protokole Türkiye'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Öznur Çalık, T.C. Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve T.C. Semerkant Başkonsolosu Ufuk Ulutaş katıldı.

Özbekistan'dan ise Semerkant Bölgesi Birinci Vali Yardımcısı Abilov Feruz Nematullayevich, Semerkant Belediye Başkanı Umara-ov Fazliddin Karimovich, Semerkant Belediye Başkan Yardımcısı Radjabov Erkinjon Fazilovich, Semerkant Bölgesel Yoksulluk Azaltma ve İstihdam Dairesi Başkanı Makhmudov Timur Asomiddinovich yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep ve Semerkand Kardeş Şehir Protokolünü İmzaladı - Son Dakika

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