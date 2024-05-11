Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika
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Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni binası hizmete açıldı

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Gaziantep yeminli mali müşavirler odası yeni binası hizmete açıldı Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

11.05.2024 01:02
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Gaziantep yeminli mali müşavirler odası yeni binası hizmete açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Tekin Alpay, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, kent yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Tekin Alpay, "Üyelerimizin mesleki konularda bir birleriyle iletişimlerinin sürdürülmesi ve fiziki ortamda bir arada bulunarak fikir alışverişi yapabilmeleri, mesleki eğitimleri konusunda sağlık ve modern bir ortama kavuşabilmeleri için son derece kısıtlı imkanlarla bir hizmet binası inşaatına başlamış ve bitirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yemin mali müşavirlerin bir araya geldiği bu oda, şehrimizin finansal alanda daha da güçlenmesine imkan sağlayacak ve mesleki dayanışmayı güçlendirecektir. Gaziantep'in ekonomik kalkınmasına destek olacak mali açıdan güçlü ve güvenilir bir kurumun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yeni başlangıcın üyelerimize ce şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Burada gerçekten çok büyük bir emek var. Çok büyük bir hizmet var. Bu önemli hizmet nedeniyle bu güne kadar Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler odamızda görev tüm meslektaşlarımıza ve kurul üyelerine teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de nihayete erdiren hak ediyor. Bu nedenle oda başkanımız Tekin Alpay'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi yapılarak Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası hizmete açıldı.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni binası hizmete açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika

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