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Gaziemir Belediyesi CV Bank İle İş Arayanlara Destek Oluyor - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi CV Bank İle İş Arayanlara Destek Oluyor

Gaziemir Belediyesi CV Bank birimi, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek 2023 yılında 997 kişinin istihdama katılımını sağladı. CV Bank birimi, özgeçmişleri kayıt altına alarak işletmelerle paylaşırken, kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arayan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına yardımcı oluyor. CV Bank'a başvurular, belediyenin mobil uygulaması, e-belediye ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

Gaziemir Belediyesi CV Bank İle İş Arayanlara Destek Oluyor
23.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:10
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İş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi yapan Gaziemir Belediyesi CV Bank birimi, 2023 yılında düzenlediği iş görüşmeleri ile 997 kişinin istihdama katılımını sağladı.

Gaziemir Belediyesi, CV Bank biriminde verdiği hizmetle iş arayışındaki yurttaşlara destek oluyor. CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalarla paylaşılıyor. Verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor. 2023 yılında bin 870 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 11 bin 737 kez işletmelerle paylaştı. Her ay ortalama 75 kişiyi iş sahibi yapan CV Bank biriminin organize ettiği iş görüşmeleri sonucunda 2023 yılında 997 kişi yeni işine kavuştu.

CV Bank'ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor.  CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni CV kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da CV sorgulamasına imkan tanıyor. CV Bank'a 0232 999 0251 dahili 5050 - 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu öz geçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere İzmir'de genelinde ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor.

Kaynak: ANKA
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