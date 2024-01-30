Gaziemir Belediyesi Dezavantajlı Ailelere Yardım Etti

Gaziemir Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı olan dezavantajlı ailelere 5 yılda 18 bin 84 kez ayni ve nakdi destekte bulundu.

Gaziemir Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlara, sosyal projeleriyle destek oluyor. Belediyeye başvurup yardım talebinde bulunan kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı özel bir çalışmayla belirleniyor. Belediyenin sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde inceleme yapıyor ve ailenin ekonomik durumunu tespit ediyor. Belediye, inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere, ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen ailelere yardım eli uzatıldı; çocuklara, engellilere ve kadınlara destek olundu.

SOSYAL MARKET'LE İYİLİK HAREKETİ BÜYÜYOR

Gaziemir Belediyesi, Ağustos 2020'de hizmete açtığı Sosyal Market'te, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Sosyal Market'te, yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir'in "İyilik ve dayanışma merkezi" olan Sosyal Market'ten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, Sosyal Market'i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sosyal Market'ten, bugüne kadar bin 63 aile yararlandı.

ÇOK YÖNLÜ SOSYAL HİZMET

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan Belediye, Nisan 2019'dan bu yana 2 bin 27 öğrenciye okul çantası, 600 öğrenciye ayakkabı ve 3 bin 267 kırtasiye seti armağan etti. Belediye, ailesi ekonomik zorluk yaşayan 22 üniversite öğrencisine de toplam 88 bin lira eğitim desteği verdi. Sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen 48 ailenin yanında olan belediye, ihtiyaç sahibi 488 aileye de ev eşyası bağışlarının ulaşmasını sağladı, 137 aileye yakacak odun yardımı yaptı. 3 bin 410 gıda kolisi, 788 adet alışveriş çeki dağıtan belediye, 169 haneye de adaklık et ve 39 aileye de balık ulaşmasını sağladı. Belediye, 668 aileye patates, 300 aileye domates ve 15 aileye de üzüm yardımı yaptı. Nisan 2019'dan 2023 yılının sonuna kadar 36 haneye 97 bin 435 lira nakdi yardım yapan belediye, 5 yılda toplam 18 bin 47 haneye de ayni yardım yaptı.

Engelli ve hasta yurttaşlara da destek olan belediye, bağışta bulunan vatandaşların da desteğiyle 107 kişiye hasta yatağı ve 40 yurttaşa da manuel tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Engelli bireylere hizmet verilen Engelli Danışma Birimi'nde bin 372 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu. Engelli veri tabanı oluşturmak için belediye ekipleri tarafından yapılan saha taramasında, bin 24 hanede çalışma yapıldı ve bin 296 kişinin farklı engel gruplarına sahip olduğu tespit edildi. Acılı günlerinde yurttaşların yanında olan belediye, cenaze ve taziye hizmetleriyle, yakınını kaybeden 2 bin 917 yurttaşa hizmet verdi.