Gaziemir Belediyesi, Porta 3 Sarnıç Projesi İnşaatına Başladı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın kamusal alanları genişletmek amacıyla hayata geçirdiği Porta Gaziemir projesinin üçüncüsü Porta 3 Sarnıç'ın inşaatına başlandı.

Yurttaşların yaşam alanlarını iyileştirmek ve sosyal aktiviteler için daha elverişli mekanlar yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, iki etap halinde yaşama geçirdiği projeyle Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın kamusal alanları genişleterek yurttaşların sağlıklı gıdaya ve kaliteli hizmete erişebilmeleri amacıyla yaşama geçirdiği Porta Gaziemir'in üçüncüsü Porta 3 Sarnıç bu proje kapsamında inşa edilecek. Projenin, 6 bin metrekare büyüklüğündeki alanda uygulanan 1. etabında, Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Parkı'nı yenileyen belediye, 2. etapta yer alan Porta 3 Sarnıç'ın inşaatına başladı. 200 metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olacak Porta Sarnıç'ın aynı zamanda 200 metrekare büyüklüğünde yarı açık alanları da olacak.

Söz verdiği projeleri yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "2024 yılını karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde, Sarnıç'a yeni yıl hediyesi olarak Porta 3 Sarnıç'ın inşaatına başladık. 10 bin metrekare büyüklüğündeki alanda iki etap halinde uyguladığımız Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenileme projemiz kapsamında yaşama geçirdiğimiz Porta 3 Sarnıç'ın tamamlanmasıyla, yurttaşlarımız sağlıklı gıdaya ve kaliteli hizmete ulaşabilecek. Sarnıç'ın kalbi konumundaki meydanda inşa edeceğimiz projeyle, bölgenin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. Göz bebeğimiz Sarnıç'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.