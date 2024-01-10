Gaziemir Belediyesi Sahne Tozu Tiyatrosu\'nu ağırladı

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları, Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde sahneledikleri Gırgıriye oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gırgıriye oyunu seyirciyle buluştu. Müjdat Gezen'in yazdığı ve yönettiği Gırgıriye'yi, Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın sanatçı Göksel Kortay ile birlikte izlediği oyuna Gaziemirliler yoğun ilgi gösterdi. İzleyicileri kahkahaya boğan oyun, seyirciden tam not aldı. Salonu dolduran Gaziemirliler, oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören'e anı objesi veren, oyunculara teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Muhteşem kültürlere sahip muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Bu toplumun en renkli, en neşeli insanları olan romanları, ancak büyük usta Müjdat Gezen bu kadar iyi anlatabilirdi. Ülkemizin çok önemli sanatçılarını Gaziemir'in sahnelerinde ağırladık. İlçemiz bunu hak ediyor. Gaziemir, kültürle, sanatla gelişmeye devam edecek. Çağlar İşgören ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İyi ki tiyatro yapıyorsunuz" diye konuştu.