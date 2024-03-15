Gaziemir Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleriyle Örnek Alınabilir Karne Aldı

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Gaziemir Belediyesi, 5 yıl boyunca uyguladığı veteriner sağlık hizmetleri ile HAYTAP'dan "örnek alınabilir ve iyi" olarak değerlendirilen "4" puanlık karne aldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hayvan Hakları Federasyonu tarafından verilen karne işimizi doğru yaptığımızı bizlere gösterdi. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde çalışan tüm ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) 2019 – 2024 yılları arasında, Türkiye'deki tüm belediyelerin sokak hayvanları konusunda gözlemlerine ilişkin karnelerini yayınladı. HAYTAP temsilcilerinin gözlemleri ile belirlenen notlar, "HAYTAP tarafından belediyelere verilen Karne" başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.

HAYTAP tarafından yapılan açıklamada karnede, söz konusu yerlerde sokak hayvanlarının dışındaki hayvanların da bakış açısı değerlendirmeye alındığı vurgulandı. Listede sokak hayvanlarının bakım, kısırlaştırma, tedavi, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma, bütçeyi uygun kullanma, ani denetimlerde elde edilen gözlemler, liyakatli personel çalıştırma gibi kriterlerin de değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Türkiye'deki tüm belediyelere ilişkin notlar yayınlanırken, Gaziemir Belediyesi "örnek alınabilir, sivil toplum örgütleriyle çalışıyor, elinden geleni yapmış, iyi, şikayetler az, liyakat var" kriterlerini içeren "4" puanlık karneyi almaya hak kazandı.

"AMACIMIZ İLÇEMİZDE YAŞAYAN TÜM CANLILARIN HUZURLU VE MUTLU BİR YAŞAM SÜRMESİ"

Belediyenin veteriner sağlık hizmetlerine ilişkin verilen karneyi değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Amacımız ilçemizde yaşayan tüm canlıların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesiydi. Bunun için veteriner sağlık hizmetlerimizi güçlendirdik. İşini güzel yapan bir ekiple çalışarak 5 yıl boyunca sokak canlarının her zaman yanında olmak için mücadele ettik. Hayvan Hakları Federasyonu tarafından verilen karne işimizi doğru yaptığımızı bizlere gösterdi. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde çalışan tüm ekibimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.