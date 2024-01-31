Gaziemir Belediyesi, yaş almış bireylere psikososyal destek veriyor

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Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile Alzheimer - Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verdiği hizmetlerle yaş almış bireylere psikososyal destek veriyor; sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı koyuyor.

Sosyal projeleriyle yaşamın her aşamasında yurttaşların yanında yer alan Gaziemir Belediyesi, yaş almış yurttaşlara da özel hizmet sunuyor. Sarnıç Toplum Merkezi'nde ve Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yaş almış yurttaşlara hizmet veren belediye, Alzheimer - Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde de alzheimer – demans hastaları ile onların ailelerine hizmet sunuyor.

Belediye 60 yaş üstü bireylere hizmet verdiği Ata Evi'nde, yaş almış vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçerek, onların evlerinden çıkıp sosyalleşmelerine olanak tanıyor. Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu Ata Evi'nde verilen hizmetlerle yaş almış vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Psikologun görev yaptığı merkezde, üyelere düzenli olarak demans ve depresyon testleri uygulanarak bilişsel ve psikolojik durumları takip ediliyor. Merkezde, vatandaşların bilişsel kapasitelerini korumak ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak için sudoku, kelime oyunu, masa oyunları, spor, öykü atölyesi ve sohbet gibi etkinlikler düzenleniyor. 377 kişinin üye olduğu Ata Evi'nde, 2019 yılının Nisan ayından 2024 yılına kadar bin 587 etkinlik düzenlendi.

ALZHEİMER - DEMANS DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde alzheimer ve demans hastalarının zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir'de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne üye olan yurttaşlar, sabahları özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Nisan 2019 yılında bu yana geçen yaklaşık beş yıllık sürede 37 üyeyle 14 bin 213 bilişsel, fiziksel aktivite yapıldı.

Hasta yakınlarına da bu süreçte hastanın bakımı ile ilgili sorunlarında ve kendilerinin yaşayabileceği sosyal ya da psikolojik sorunlarda danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. Merkezde verilen danışmanlık hizmetiyle, bakım verenin tükenmişliğinin üstesinden gelmesine yardımcı olmakla birlikte hastalarının güven ortamında iken kendilerine vakit ayırmaları sağlanıyor.

SARNIÇ TOPLUM MERKEZİ

Belediyenin yurttaşlara çok yönlü hizmet sunmak amacıyla yaşama geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi'nde de yaş almış bireyler için hizmet veriliyor. Merkezde yaşlılar hem sosyalleşiyor hem de uzmanlardan destek alıyor. Merkezde görev yapan psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları yaş almış bireyler için özel programlar hazırlıyor. Yaş almış bireylere psikolojik destek de verilen merkezde, onların sosyalleşmeleri için psikolog eşliğinde grup çalışmaları, atölyeler, eğitimler ve seminerler düzenleniyor, zihinsel becerilerini desteklemek için kutu oyunları oynanıyor.