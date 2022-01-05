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Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu - Son Dakika

Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu

05.01.2022 12:12
Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu

Gaziemir Belediyesi, sosyal hizmetleriyle 2021 yılında 6 bin 536 yardımda bulunarak ailelere nefes aldırdı.

Gaziemir Belediyesi, sosyal hizmetleriyle 2021 yılında 6 bin 536 yardımda bulunarak ailelere nefes aldırdı.

Gaziemir Belediyesi, vatandaşlara sosyal projeleriyle destek oluyor. Bu kapsamda Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde yaptığı inceleme sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere toplam 6 bin 536 kez ayni yardımda bulunuldu.

Sosyal market yaraları sarıyor

Öte yandan Gaziemir Belediyesi, yaşama geçirdiği sosyal markette yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Sosyal markette yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir'in iyilik ve dayanışma merkezi olan sosyal marketten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, sosyal marketi ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sosyal marketten, 2021 yılında her ay ortalama 600 aile yararlanıyor. Belediye, sosyal markette verdiği desteklerin yanı sıra 238 aileyede gıda kolisi yardımı yaptı.

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan belediye, sınavlara hazırlanan öğrencilere Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda ücretsiz eğitim veriyor. Belediye 2021 yılında 291 öğrenciye okul çantası armağan etti. Sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşa destek olan ekipler, Aktepe ve Emrez Mahallerinde selden etkilenen 14 evin halılarını yıkatırken, ihtiyaç sahibi 64 aileye de ev eşyası bağışlarının ulaşmasını sağladı. Belediye ayrıca 6 asker ailesine de nakdi yardımda bulundu. Engelli ve hasta yurttaşlara da destek olan belediye, bağışta bulunan vatandaşların da desteğiyle 12 kişiye hasta yatağı ve 8 yurttaşa da tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Cenaze ve taziye hizmetleriyle 667 vatandaşın acısına ortak olan belediyenin çamaşırhanesinde 345 aileye 2 bin 843 kez çamaşır yıkama hizmeti verildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 2021 yılında da ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. 2022'de de komşularımızın sıkıntılarını az da olsa giderebilecek çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu
Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu

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Gaziemir Belediyesi, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziemir'de 2021 yılında 6 bin 546 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu - Son Dakika
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