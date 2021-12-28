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Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı - Son Dakika

Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı

28.12.2021 10:19
Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı

Gaziemir Belediyesi, 2021 yılında 5 bin 304 hayvanın tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 51 hayvanı da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu.

Gaziemir Belediyesi, 2021 yılında 5 bin 304 hayvanın tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 51 hayvanı da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu. Belediye ayrıca, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bir yılda 11 bin 745 kilogram mama dağıttı.

Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, salgın hastalıklara karşı aşılanması, sahiplendirilmesi, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, bünyesindeki klinikte hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra Hayvanları Koruma Yasası gereği aldıkları bölgeye geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olanları ise barınaklara ve bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Bu hizmetlerin yanı sıra belediye, farkındalık çalışmalarıyla hayvanların yaşam haklarını koruma altına alan yasalara dikkat çekiyor. Toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan belediye, ilçenin birçok noktasına astığı afişlerle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların yaşam haklarının güvence altına alındığına vurgu yapıyor.

5 bin 304 hayvan rehabilite edildi

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavi ve bakımlarını yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan veteriner ve destek personeli, daha sonra belediyenin polikliniğinde gerekli işlemleri yapıyor. Gerekli durumlarda ameliyatta yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuyor, tedavi programı uyguluyor. Gaziemir Belediyesinin veteriner hizmetleri kapsamında, 2021 yılında 5 bin 304 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 356 köpek, 932 kedi olmak üzere toplam bin 288 kısırlaştırma işlemi yapıldı. Belediye, sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapıyor, onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Bu kapsamda 51 hayvanın yeni bir yuvaya kavuşması sağlandı.

11 bin 745 kilogram mama dağıtıldı

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanındaki mama odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyduğu otomatik su odaklarında hayvanlar suya ulaşabiliyor. Belediye, ilçedeki sokak havyaları için 8 bin 95 kilogram köpek maması, 2 bin 790 kilogram da kedi maması dağıttı. Bir yılda 11 bin 745 kilogram mama dağıtarak can dostların aç kalmasının önüne geçen belediye ekipleri, mama ve su dağıtımını düzenli olarak sürdürüyor. - İZMİR

Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı
Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı

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Gaziemir Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziemir'de 5 bin 304 hayvana şefkat eli uzandı - Son Dakika
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