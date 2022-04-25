Gaziemir'de 9 Gün Süren 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Gaziemir'de, Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği, 7 ilden 135 çocuğun katıldığı 9 gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliğiyle kutlandı.

Gaziemir Belediyesi'nin 16-24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, Ankara, Aydın, Bingöl, Burdur, Samsun, Isparta ve Van'dan 135 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. 9 gün süren şenlik, halk dansları gösterileri, müzikaller, atölyeler ve konserlerle renklendi. Şenlik kapsamında düzenlenen müzikallerle çocuklar, sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla bir araya geldi.

Festival Alanı'nda ve Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen Kral Şakir, Niloya, Sevimli Dostlar, Pijamaskeliler, Kaptan Pengu ve Arkadaşları isimli müzikal gösterileriyle çocuklar, keyifli saatler yaşadı.

Festival Alanı'nda sahne alan Yeşil Senfoni Orkestrası, klasikleşen çizgi filmlerin müziklerini seslendirirken, düzenlenen çevre ve doğa temalı 40 farklı atölyeye katılan çocuklar, hem yeteneklerini keşfetti, hem de eğlenceli saatler geçirdi.

Festival Alanı'ndaki Kitap Fuarı'nda da çocuklar birbirinden güzel kitaplarla buluştu.

23 NİSAN COŞKUSU

Gösterilerin ardından düzenlenen 23 Nisan Korteji'nde, Abdullah Arda Meydanı'nda toplanan Gaziemirliler, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Gazi Atatürk Bulvarı güzergahı üzerinde bayraklarıyla yürüdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda ile birlikte katıldığı korteje CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Gaziemirliler katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları bayram yerine çeviren Gaziemirlilere, bazı yurttaşlar da evlerinden alkışlarla destek verdi. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşındığı korteje bayraklarıyla katılanlar bando eşliğinde marşlar söyledi.

Kortej yürüyüşünün ardından 23 Nisan kutlamaları, şenliğe katılan çocukların Festival Alanı'nda sahneye çıkarak yöresel dans ve müziklerini sergilemesiyle devam etti.

TARİH KEŞFİ

Şenliğe katılan çocuklar, kendileri için düzenlenen tarihi ve turistik gezide Meryem Ana, Efes Antik Kenti, Agora Antik Kenti, ile kordon gezdi. Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti, Agora Antik Kenti'ni gezen çocuklar, tarihin tozlu sayfalarında yolculuk ederek, medeniyetlere beşiklik etmiş tarihi mekanlar hakkında rehberlerden bilgi aldı. Kordonda düzenlenen gezi de ise birçok çocuk ilk defa denizle tanıştı. Çocuklar İzmir'in simgesi Saat Kulesi önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çevre temasıyla düzenlenen şenlik kapsamında çocuklar için doğa yürüyüşü ve piknik de yapıldı.

"YENİ FESTİVALLERDE TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

9 ilden 135 çocuğun katılımıyla ve 9 gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni büyük bir coşkuyla düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Ankara, Aydın, Bingöl, Burdur, Samsun, Isparta ve Van'dan 135 çocuğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliğimizle kutladık. 9 gün süren dolu dolu şenliğimizle 23 Nisan'ı çok renkli kutladık. 7 ilden ilçemize gelerek şenliğimize renk katan çocuklarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz festivallerde tekrar buluşacağız. Şenliğimize katılarak bayram coşkumuza ortak olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.