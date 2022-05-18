Gaziemir'de Nefes Kesen Streetball Turnuvası

Gaziemir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği FIBA'ya kayıtlı 3x3 Streetball Turnuvası'nda 240 sporcu, 60 takım 5 kategoride kıyasıya mücadele etti.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği iki gün süren 3x3 Streetball Turnuvası'na, İzmir'in dört bir yanından basketbolcular katıldı. Belediyenin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gaziemir İlçe Stadı'nın yanındaki basketbol sahasında düzenlenen Streetball Turnuvasına katılan sporcular küçükler, gençler, yıldızlar, büyükler ve kadınlar olmak üzere 5 grupta mücadele verdi. Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı olarak yapılan turnuvada 140 maç oynandı. Maç sonuçları, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun web sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanarak tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlandı.

Sporcuların yaşlarına göre beş grupta düzenlenen turnuvada Küçükler kategorisinde Rota Rulls birincilik, Gaziemir Porta ikincilik, Ata Küçük üçüncülük kazandı. Gençler kategorisinde Rota Shoters takımı birinci, Darbeli Matkap ikinci, Real Manhantan üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde Rota Flex birincilik, Rahatta Kal ikincilik, Ata 1925 üçüncülük derecesi kazandı. Büyükler kategorisinde Paranoya birinci, River Bulls ikinci, Kaybedenler takımı üçüncü oldu. 16 yaş ve üzeri sporcuların mücadele verdiği kadınlar kategorisini ise Captain Black birincilik, Kaos ikincilik, Bang Brothers üçüncülük derecesiyle tamamladı.

İki gün süren 3x3 Streetball Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Basketbol turnuvamıza katkı koyan Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'ne ve turnuvada görev yapan hakemlerimize teşekkür ediyorum. İki gün süren turnuvada çok keyifli anlar yaşadık, birbirinden çekişmeli maçlar seyrettik. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

3x3 BASKETBOL NEDİR?

Dünyanın her yerinde oynanan farklı formatlardaki sokak basketbolundan esinlenerek geliştirilen 3x3 Basketbol maçlarında, üç kişilik iki takım yarı saha içinde karşılaşıyor. 3 asil 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar tek potada 10 dakikalık maçlar oynuyor. Hücum süresi 12 saniye olan maçlarda takımlara sınırsız oyuncu değişimi hakkı tanınıyor, bireysel faul yerine takım faulü uygulanıyor.