Gazikent Mahallesi'nde Yapılan Çalışmalar Memnuniyet Yarattı - Son Dakika
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Gazikent Mahallesi'nde Yapılan Çalışmalar Memnuniyet Yarattı

Gazikent Mahallesi\'nde Yapılan Çalışmalar Memnuniyet Yarattı

Gazikent Mahallesi, son dönemde yapılan kapsamlı asfalt çalışmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor.

14.08.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Gazikent Mahallesi, son dönemde yapılan kapsamlı asfalt çalışmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar, bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği hizmetlerin hayata geçirilmesi anlamında büyük bir memnuniyet oluşturdu.

Şehitkamil Belediyesinin, Gazikent Mahallesi'ni daha yaşanabilir ve modern bir yer haline getirme çabaları, halk tarafından takdirle karşılandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz liderliğinde yürütülen çalışmalar, bölgeye daha pek çok yenilik getirecek. Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

Şehitkamil Belediyesinin Gazikent'e yönelik çalışmaları sadece asfaltla sınırlı kalmayıp, kaldırımların yenilenmesi, çevre düzenlemeleri ve diğer altyapı çalışmalarını da kapsıyor. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır bekledikleri bu hizmetlerin sonunda hayata geçmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazikent'te, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve özverili çalışmaları sayesinde hem araç sürücüleri hem de yayalar için günlük yaşam şartları önemli ölçüde iyileşecek. Bölgedeki ulaşım, daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gazikent modern bir görünüm kazanacak. Çalışmalar, çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak.

"Mahallemize hizmet yapıldığını görmedim"

Gazikent Mahalle Muhtarı Mustafa Bişkin, mahalledeki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Başkan'a özel olarak teşekkür etti. Bişkin, "Ben, 20 yıldır bu mahallede oturuyorum. Umut Başkanımızın haricinde mahallemize hizmet yapıldığını görmedim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mahallemizin asfaltları, kaldırımları yapılıyor. Alabildiğince hizmetlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Daha önce böyle bir hizmet görmedim"

Muhtarın yanı sıra mahalle sakinleri de bu hizmetlerin mahalleye sağladığı katma değeri takdirle karşıladı. 13 yıldır Gazikent'te ikamet eden Hüsnü Yıldırım, yıllardır bekledikleri hizmetleri nihayet görmeye başladıklarını belirterek, "Başkanımıza, yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar yapılmayan hizmetlere bugünlerde hizmet görmeye başladık. Ben, 13 yıldır bu mahallede oturuyorum. Daha önce böyle bir hizmet görmedim. Başkanımıza, hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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