Gaziler Günü\'nde Erzincan Emniyet personeli, gazilerin hal ve hatırını sordu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince, kurum bünyesinde görev yapan gazilere ziyaret gerçekleştirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken gazi olan emniyet personeliyle bir araya gelindi.

Ziyarette gazilerin hal ve hatırları sorularak sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm gazilerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı, hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiği belirtildi.