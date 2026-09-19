Gaziler Günü’nde gençlerden vefa mesajı: "Minnettarız"

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine katılan gençler, şehit ve gazilere duydukları minneti dile getirdi. Babası gazi olan İrem Suna Güler, yaşadığı gururu anlatırken Şevval Yorulmaz da özgürce yaşamanın şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bando takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte gençler dev Türk bayrağı taşındı. Protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından Kırıkkale Şehitliği'nde tören düzenlendi. Programda saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehitlerin kabirleri başında dua etti.

Törende konuşan Vali Sarıibrahim, " Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk milleti, var olduğu günden bu yana ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" dedi.

Babası gazi olan İrem Suna Güler de duyduğu gururu dile getirerek, "Benim babam da gazi olduğu için bunun çok gurur verici olduğunu düşünüyorum. İçimizde huzur ve gurur veren bir his var. Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım herkes vatanına sahip çıkar ve vatanını korur. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Şevval Yorulmaz ise, "Bu vatanda bugün özgürce yaşayabiliyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.