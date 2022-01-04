Gaziler ve şehit ailelerinden Başkan Oğuz'a anlamlı berat - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, anlamlı bir ödüle layık görüldü. Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği, Başkan Oğuz'u, "onursal üyelik beratı" ile ödüllendirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi olan Kahramankazan'da, o gece gazi olan 92 kahramanın ve şehadete yürüyen 9 şehidin ailelerinin kurduğu Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a anlamlı bir ödül verdi. Başkan Oğuz, dernek tarafından "onursal üyelik beratı" ile ödüllendirildi. Başkan Oğuz'a beratı, dernek binasında düzenlenen törenle takdim edildi. Törene dernek yönetimi ile gaziler ve şehit aileleri katıldı. Başkan Oğuz'a beratını, Dernek Başkanı, 15 Temmuz Gazisi Cafer Akın takdim etti. Akın, Başkan Oğuz'un her zaman yanlarında ve sürekli kendilerine destek olduğunu belirterek, "Başkanımıza bizlere ve derneğimize verdiği destek ve katkılardan dolayı bu beratı vermeyi kararlaştırdık. Kendisine destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz da, böylesine anlamlı bir beratı kendisine layık gören şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, bu beratın kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Oğuz, "Bu üyelik için çok teşekkür ederim. Bu beratı Kahramankazan halkı adına alıyorum. Zaten Serhat kardeşiniz de sizin gönülden bir üyenizdir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük bir aileyiz ve her zaman birlikteyiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Oğuz da Dernek Başkanı Akın'a Türk bayrağı hediye etti. Oğuz, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. - ANKARA