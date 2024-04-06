Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Vatandaşlarla Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, yeni görevinin ilk gününde Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla buluştu. Halk buluşmasında konuşan Bahçetepe, "Sizin görüşleriniz ve fikirleriniz benim bu belediyeyi yönetmemdeki en büyük kılavuz olacak. Siz yöneteceksiniz, ben yapacağım" şeklinde konuştu.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, yeni görevinin ilk gününde Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla buluştu. Gaziosmanpaşa Belediye Binası önünde gerçekleşen halk buluşmasında vatandaşlara teşekkürlerini sunan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa için hayata geçirecekleri projelere ve yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
"Sizin görüşleriniz ve fikirleriniz benim bu belediyeyi yönetmemdeki en büyük kılavuz olacak"
Belediye Binası önüne getirilen otobüsün üzerinde konuşma yapan Bahçetepe, "Çocukluğumsun, gençliğimsin Gaziosmanpaşa. Bütün Gaziosmanpaşalılar, bütün mahallelerimiz, 16 mahallenin 16 mahallesine hizmet gelecek. Bu belediyenin imkanlarından herkes eşit yararlanacak. Daha eşit, daha adil, kentsel dönüşüm ve vatandaşla barışık, vatandaşı mağdur etmeyen, metrekaresini küçültmeyen, bankaya borçlandırmayan, bu kentsel dönüşümü vatandaşlarımızla yapacağız. Daha fazla kreş yapacağız, daha fazla yeşil alan yapacağız. Bu belediyenin bütçesi artık sizin. Ben sadece bir emanetçiyim. Sizin görüşleriniz ve fikirleriniz benim bu belediyeyi yönetmemdeki en büyük kılavuz olacak. Siz yöneteceksiniz, ben yapacağım. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz. 70 yıldır bu semtte yaşayan bir ailenin ferdiyim. Gaziosmanpaşa'nın meydanında büyüdüm, babam seyyar satıcılık yapıyordu. Tam 25 yıl lise ve üniversite okurken babamın yanında çalıştım. Gaziosmanpaşa'nın bütün mahallesini biliyorum, sokaklarını biliyorum. Sizden birisiyim, dolayısıyla randevu yok, belediye artık sizin. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz" dedi.
"Gaziosmanpaşa başardı, İstanbul başardı, Tam yol ileri diyorum"
Konuşmasına devam eden Bahçetepe, "Bu seçimin kazananı, kaybedeni yok. Tek kazanan Gaziosmanpaşa, tek kazanan sizsiniz. Bana oy vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Ben size eşit nazarda bakıyorum, siyaset bunu gerektirir. Bütün vatandaşlara, bütün vatandaşlarımın çocuklarına, gençlere eşit hizmet edeceğiz. Gaziosmanpaşa'nın tüm imkanlarını sizler için seferber edeceğiz. Bir daha söylüyorum, tek kazanan Gaziosmanpaşa. Gaziosmanpaşa başardı, İstanbul başardı. Tam yol ileri diyorum, ayağınıza taş değmesin. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Gaziosmanpaşa" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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