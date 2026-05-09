Gaziosmanpaşa\'da Anneler Günü buluşması: Kadın personel kahvaltı programında bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında belediyede görev yapan kadın personele yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programa İstanbul Milletvekili Rabia İlhan katıldı.

Programda kadın personelle bir araya gelen protokol üyeleri, Anneler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Kahvaltı programında Kadın Koordinasyon Merkezlerinde eğitim gören kursiyerler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan özel tasarım çanta, Milletvekili Rabia İlhan'a hediye edildi.

"Anne demek fedakarlık, merhamet ve güç demektir"

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, anneliğin toplumun temelini oluşturan en kıymetli değerlerden biri olduğunu belirterek; kadınların hem aile hem çalışma hayatında büyük bir özveriyle görev yaptığını, Türkiye'de kadınların sosyal hayattaki ve kamusal alandaki varlığının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Kadınların toplumu şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğunu dile getiren İlhan, "Bir kadın bir şeyi gerçekten isterse mutlaka başarır. Güçlü toplumların temelinde güçlü kadınlar ve güçlü anneler vardır" ifadelerini kullandı.

"Gazzeli annelerin yaşadığı acıları unutmamalıyız"

Milletvekili İlhan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek özellikle kadınlar ve çocukların hedef alındığı saldırıların tüm dünyanın vicdanını yaraladığını, Filistinli annelerin yaşadığı acının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunun önemine vurgu yapan İlhan, Gazze'de annelerin ve çocukların huzur içerisinde yaşayacağı günlerin temennisinde bulundu.

Program sonunda kadın personelle sohbet eden protokol üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL