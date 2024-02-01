Gaziosmanpaşa Belediyesi Badminton Takımı 2024 Süper Lig\'e yükseldi

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakalarında ilk 12 takım arasına girmeyi başaran Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 2024 Badminton Süper Ligi'ne yükseldi.
Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, Samsun'da yapıldı. İlkahım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen terfi müsabakalarında 36 takım kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonucu ilk 12 sırada yer alan takımlar Süper Lig'e, sonraki 12 takım ise 1. Lig'e katılmaya hak kazandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı, ilk 12 takım arasına yer alarak, 2024 Sezonu Badminton Süper Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Gaziosmanpaşa'nın altyapı sporcularından oluşan Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi Spor Kulübü, ikinci 12 takım arasına girerek, 1. Ligde ilçeyi temsil edecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü U15 Badminton Takımı ise 2024 Badminton Gelişim Ligi'nde mücadele edecek.
"Sporcularımıza her zaman destek olan Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür ederim"
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı Antrenörü Yusuf Esendemir, "Samsun'da yapılan Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları'na katıldık. 3 takımımızla, Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi olmak üzere 3 ligde mücadele hakkı kazandık. Bundan sonra farklı illerden takımlarla karışılacağız ve sporcularımız derece almak için ellerinden geleni yapacaklar. Antrenör arkadaşlarım Ümit Başaran'ı, Hanife Kanat Usta'yı, Bayram Kara'yı ve tüm sporcularımızı tebrik ederim. Bize bu imkanları sağlayan, sporcularımıza her zaman destek olan Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL
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