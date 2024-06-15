Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethanelerde ve Mezarlıklarda Temizlik Çalışması Yaptı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mezarlıklar da çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları ile bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Cami ve cemevlerinde yıl boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını bayram öncesi yoğunlaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cami ve cemevlerinde halılardan, camlara, ayakkabılıklardan, dolaplara her noktayı tek tek temizleyen ekipler, ibadethanelerin şadırvanlarında ve avlularında da kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

Mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bayram boyunca vatandaşların kabir ziyaretlerini düzenli ve ferah bir ortamda yapabilmeleri adına ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışmalarını artırdı. Mezarlık alanında bulunan çöpleri toplayan ekipler, iç yolları süpürdü ve temizledi. Mezarlıklar, gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Arife günü ve bayramın 1. günü mezarlıklara ring seferler düzenleniyor

Her bayram yoğunluk yaşanan mezarlık ulaşımını vatandaşlar için daha kolay hale getirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Arife günü ve bayramın 1. günü ilçedeki mezarlıklara belirlenen noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenleniyor. Bu kapsamda Küçükköy Mezarlığı, Beşyüzevler Mezarlığı ve Karlıtepe Mezarlığı'na 2 farklı hatta servis hizmeti sunuluyor. Yürüme engeli bulunan vatandaşlara da mezarlık ziyaretleri için belediye tarafından ulaşım hizmeti sağlanıyor. - İSTANBUL